Данилюк не планує подавати у відставку

Міністр фінансів заявив, що від нього ніколи не звучали такі заяви

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що не збирається подавати у відставку. Про це він сказав у ході круглого столу "Держава та бізнес: як усунути перешкоди", передає кореспондент РБК-Україна.

"Від мене ніколи не звучало, що я збираюсь піти у відставку. Нехай це роблять інші люди - ідуть. Я подавати не буду", - заявив Данилюк.

Нагадаємо, раніше Данилюк підтвердив, що написав листа G7 зі скаргою на прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. За його словами, ситуація пов'язана з призначенням заступника міністра фінансів, якого не можуть призначити вже два роки.

Раніше джерела в уряді і парламенті повідомили РБК-Україна, що Верховна рада України на наступному тижні може з ініціативи Гройсмана звільнити Данилюка з посади міністра фінансів.