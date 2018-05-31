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Данилюк не планує подавати у відставку

НовиниПолітика    31.05.2018 - 17:28
Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)
Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

Міністр фінансів заявив, що від нього ніколи не звучали такі заяви

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що не збирається подавати у відставку. Про це він сказав у ході круглого столу "Держава та бізнес: як усунути перешкоди", передає кореспондент РБК-Україна.

"Від мене ніколи не звучало, що я збираюсь піти у відставку. Нехай це роблять інші люди - ідуть. Я подавати не буду", - заявив Данилюк.

Нагадаємо, раніше Данилюк підтвердив, що написав листа G7 зі скаргою на прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. За його словами, ситуація пов'язана з призначенням заступника міністра фінансів, якого не можуть призначити вже два роки.

Раніше джерела в уряді і парламенті повідомили РБК-Україна, що Верховна рада України на наступному тижні може з ініціативи Гройсмана звільнити Данилюка з посади міністра фінансів.

Рада наступного тижня може звільнити Данилюка за ініціативою Гройсмана Кабмін планує перепідпорядкувати собі ДФС
Теги публікації: Міністерство фінансів України, отставка, Олександр Данілюк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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