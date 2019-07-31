Підсумки дня: 31 липня

Філарет подав позов до суду, Портнов фігурує в справі про держзраду та інші новини
- Патріарх Філарет подав позов до суду через ліквідацію Київського патріархату. Про це він заявив на прес-конференції
- Головне управління Служби безпеки України в Криму проводить розслідування справи про держзраду, в рамках якої перевіряє причетність екс-заступник глави адміністрації президента Андрія Портнова до підготовки документів, які сприяли окупації Криму
- Російська Федерація виплатила Україні компенсацію в розмірі 2,3 млн євро за забруднення нафтопроводу "Дружба"
- Генеральна прокуратура України викликає на допит уповноважену Верховної ради з прав людини Людмилу Денісову
- В обмінних пунктах України сьогодні, 31 липня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім банківським днем знизився на 17 копійок - до 25,08 гривень за долар, купівлі - на 20 копійок до 24,77 гривень за долар
- Співробітники Держприкордонслужби зі стріляниною затримали у Закарпатській області зловмисників, які намагалися перемістити в Угорщину контрабандну партію сигарет (відео)
- Голова Мінінфраструктури України Володимир Омелян підрахував приблизну вартість навчання новообраних народних депутатів 9 скликання від партії "Слуга народу", тижневий тренінг для яких вже стартував у Трускавці у п'ятизірковому готелі
- Погода в Україні з 1 серпня зміниться із теплої на прохолодну, очікується чергове похолодання