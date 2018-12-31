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ЦВК зареєструвала першого кандидата у президенти

Новини » Вибори 2019    31.12.2018 - 14:43
ЦВК зареєструвала першого кандидата у президенти
Фото: Ігор Шевченко (fb.com/igorshevchenkopage)

Сьогодні, 31 грудня, стартував виборчий процес виборів президента

Самовисуванець Ігор Шевченко став першим хто подав до Центральної виборчої комісії (ЦВК) документи для реєстрації кандидатом у президенти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Шевченка у Facebook.

"Процес пішов. Подали документи до ЦВК. Всім дякую за підтримку та команді за якісно підготовлені документи. Все пройшло як "по маслу". Також дякую співробітникам ЦВК за роботу в передсвятковий день, відданість справі та професіоналізм", - написав Шевченко.

ЦВК зареєструвала першого кандидата у президенти

Зазначимо, що Шевченко перебував на посаді міністра екології та природних ресурсів України в уряді Арсенія Яценюка в період з 2014 по 2015 рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 31 грудня, в Україні розпочинається виборчий процес чергових виборів президента 2019. У відповідності з законодавством, вибори 2019 відбудуться в останню неділю березня.

Додамо, Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що втручання Російської Федерації у виборчий процес в Україні буде колосальним.

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