ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

США виходять з ЮНЕСКО

Новини » Політика    31.12.2018 - 08:26
США виходять з ЮНЕСКО
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Рішення про вихід набуло чинності сьогодні, 31 грудня

Сьогодні, 31 грудня, набуває чинності рішення Сполучених Штатів Америки (США) про вихід з Організації об'єднаних націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Про це повідомляє РБК-Україна.

Як повідомляється, після виходу з організації США не будуть сплачувати членські внески та не матимуть змоги обиратися у комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Зазначається, що після виходу з організації Сполучені Штати будуть залучені до роботи ЮНЕСКО як держава-спостерігач.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) оголосила про початок прямого моніторингу ситуації в анексованому Росією Криму.

Додамо, 1 жовтня 2018 року в Організації об'єднаних націй з питань освіти, науки і культури 30 держав приєднались до спільної заяви щодо окупованого Криму на підтримку України. Тоді ж було підтверджено наміри про початок прямого моніторингу на півострові. Досі організація отримувала дані щодо ситуації в Криму із різних джерел.

Крім того, у ЮНЕСКО констатували, що ситуація у Криму від початку його окупації Росією погіршується. У доповіді Генерального директора ЮНЕСКО Одрі Азулє, зокрема, наводяться факти брутальних порушень з боку окупаційної влади прав українців та кримських татар у сфері освіти, використання рідної мови та забезпечення свободи ЗМІ.

Смерть дітей на кордоні з Мексикою: Трамп звинуватив демократів У США сталася кібератака на друкарню
Новини України Сполучені Штати АмерикиЮНЕСКО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся