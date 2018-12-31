США виходять з ЮНЕСКО

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Рішення про вихід набуло чинності сьогодні, 31 грудня

Сьогодні, 31 грудня, набуває чинності рішення Сполучених Штатів Америки (США) про вихід з Організації об'єднаних націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Про це повідомляє РБК-Україна.

Як повідомляється, після виходу з організації США не будуть сплачувати членські внески та не матимуть змоги обиратися у комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Зазначається, що після виходу з організації Сполучені Штати будуть залучені до роботи ЮНЕСКО як держава-спостерігач.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) оголосила про початок прямого моніторингу ситуації в анексованому Росією Криму.

Додамо, 1 жовтня 2018 року в Організації об'єднаних націй з питань освіти, науки і культури 30 держав приєднались до спільної заяви щодо окупованого Криму на підтримку України. Тоді ж було підтверджено наміри про початок прямого моніторингу на півострові. Досі організація отримувала дані щодо ситуації в Криму із різних джерел.

Крім того, у ЮНЕСКО констатували, що ситуація у Криму від початку його окупації Росією погіршується. У доповіді Генерального директора ЮНЕСКО Одрі Азулє, зокрема, наводяться факти брутальних порушень з боку окупаційної влади прав українців та кримських татар у сфері освіти, використання рідної мови та забезпечення свободи ЗМІ.