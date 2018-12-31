Кирило закликав Варфоломія не надавати томос Україні

Фото: патріарх Кирило і Володимир Путін (kremlin.ru)

Кирило пригрозив "страшним судом" для Варфоломія, якщо він надасть томос

Предстоятель Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) закликав вселенського патріарха Варфоломія відмовитися від ідеї надання Православній церкві України автокефалії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Російської православної церкви (РПЦ).

Зазначається, що Кирило пообіцяв благословення від Української православної церкви Московського патріархату, якщо Варфоломій відмовиться надавати українській церкві томос про автокефалію.

"Відступіться зараз від спілкування з розкольниками, відмовтеся від участі в політичній авантюрі їхньої легалізації. І тоді справжня Православна церква України на чолі з блаженнішим митрополитом Київським і всієї України Онуфрієм благословить вас, а історія збереже пам'ять про вас в числі тих святителів константинопольського престолу, хто в найважчих політичних умовах зумів не упустити гідність церкви та зберегти її єдність", - йдеться у листі Кирила до вселенського патріарха.

За словами Кирила, якщо вселенський патріарх не відмовиться від свого рішення то на нього чекає "страшний суд".

"Ви назавжди втратите можливість слугувати єднанню святих божих церков, перестанете бути першим в православному світі, що налічує сотні мільйонів віруючих, а завдані вами страждання православним українцям підуть за вами на страшний суд неупередженого господа нашого і будуть свідчити перед ним проти вас"- наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області три громади Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) приєдналися до Православної церкви України.