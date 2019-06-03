У Зеленського назвали нового прес-секретаря президента

Фото: Юлія Мендель і Володимир Зеленський (Юлія Мендель, Facebook)

Перед призначенням був проведений конкурс

Прес-секретарем президента Володимира Зеленського стала журналістка Юлія Мендель. Про це повідомляється на сторінці команди Зеленського у Facebook.

Нагадаємо, Зеленський після перемоги на президентських виборах оголосив конкурс на посаду прес-секретаря. Конкурс був оголошений 30 квітня. Від кандидатів вимагалося знання не менше трьох мов, досвід роботи в журналістиці або публічній сфері.

Відомо, що на конкурс подали близько чотирьох тисяч заявок. У фінал вийшли троє. З ними особисто спілкувалися Зеленський і люди з Адміністрації президента.

Юлії Мендель 32 роки. Вона народилася в Херсоні, вчилася журналістики в Києві. У різний час працювала на телеканалах ICTV, Еспрессо-ТВ і "Інтер". Писала для американських The New York Times, Politico і українського Forbes.

Відомо, що Мендель щонайменше один раз зустрічалася з Зеленським, після чого опублікувала фото з ним.

Як повідомляло РБК-Україна, після інавгурації президент України Володимир Зеленський провів ряд кадрових призначень, які знаходяться в його компетенції. Зокрема, президент призначив главу Адміністрації президента та його заступників і вніс зміни у склад Ради національної безпеки і оборони.