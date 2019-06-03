ГПУ завела справу на главу Держбюро розслідувань

Здійснення досудового розслідування кримінального провадження передано поліції
Генеральна прокуратура України відкрила справу на директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook спікера ГПУ Андрія Лисенка.
Він повідомив, що від голови Ради громадського контролю при ДБР Болдіна М.Я. надійшла заява про вчинення Трубою кримінальних правопорушень, а саме:
"За інформацією, викладеною у зверненні, Генеральною прокуратурою України 03.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості щодо вчинення Директором ДБР Трубою Р.М. кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України", - повідомив Лисенко.
Здійснення досудового розслідування кримінального провадження передано поліції.
"За результатами здійснення досудового розслідування буде прийнято рішення щодо внесення до ЄРДР відомостей за можливими іншими фактами протиправної діяльності Труби Р.М", - додав спікер.
Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув справу щодо наявності підстав для люстрації Романа Труби та постановив, що ГПУ не належним чином провела люстраційну перевірку директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.