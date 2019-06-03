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Ізраїль наніс ракетний удар по військовому аеродрому в Сирії

Новини » Надзвичайні події    03.06.2019 - 03:22
Ізраїль наніс ракетний удар по військовому аеродрому в Сирії
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Загинув один військовий і ще кілька отримали поранення

Ізраїль вдарив ракетами по військовому аеродрому T4 в сирійській провінції Хомс. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство SANA.

За даними військового джерела, сирійські ППО змогли знищити дві ракети, проте інші досягли мети.

Загинув один військовослужбовець, кілька військових отримали поранення. В результаті обстрілу були пошкоджені склад боєприпасів і ще кілька будівель.

Крім цього на території об'єкта прогриміли потужні вибухи, причина яких невідома. За ними сталась пожежа.

Раніше РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльська армія продовжить завдавати ударів по території Сирії, якщо Дамаск не припинить ракетні обстріли.

Напоиним, що в результаті удару по територіям на північний захід від Дамаска загинули троє сирійських військових. В Ізраїлі відзначили, що завдали удару у відповідь на випущені з території Сирії ракети, які раніше розірвалися на Голанських висотах.

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