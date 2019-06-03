ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У СБУ відреагували на скандальне відео про окупацію Буковини

Новини » Політика    03.06.2019 - 13:06
У СБУ відреагували на скандальне відео про окупацію Буковини
Фото: Іван Баканов (twitter.com 24tvua)

За його словами, в таких питання потрібно десь більше зважувати, чи потрібно коментувати такі речі

Перший заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов прокоментував відео про окупацію Буковини. Про це він заявив на брифінгу після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, проблема не лише у відео.

"Я бачив ролик. Пан Матіос начебто запросив на спільну нараду. Вважаю, що є проблема не тількі з цим роликом. Є проблема і в інших регіонах… Іноді здається, коли ви привертаєте увагу, в даному випадку до ролика, ваша увага стає інформаційно більш потужним приводом, щоб про цей ролик дізналися. В таких питання потрібно десь більше зважувати, чи потрібно коментувати такі речі, чи просто ефективно на них реагувати", - зазначив він.

Нагадаємо, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що через публікацію відео про окупацію Буковини має намір скликати нараду силовиків. Він заявив, що внесе дані про підготовку злочину у посяганні на територіальну цілісність України до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше глава Служби безпеки України Василь Грицак заявляв, що Російська агресія спрямована на тотальну окупацію України.

Баканов не виключає, що може очолити СБУ Зеленський вимагає від СБУ за два тижні відзвітувати про перші результати
Новини України Служба безпеки УкраїниБуковина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся