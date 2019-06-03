У СБУ відреагували на скандальне відео про окупацію Буковини

Фото: Іван Баканов (twitter.com 24tvua)

За його словами, в таких питання потрібно десь більше зважувати, чи потрібно коментувати такі речі

Перший заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов прокоментував відео про окупацію Буковини. Про це він заявив на брифінгу після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, проблема не лише у відео.

"Я бачив ролик. Пан Матіос начебто запросив на спільну нараду. Вважаю, що є проблема не тількі з цим роликом. Є проблема і в інших регіонах… Іноді здається, коли ви привертаєте увагу, в даному випадку до ролика, ваша увага стає інформаційно більш потужним приводом, щоб про цей ролик дізналися. В таких питання потрібно десь більше зважувати, чи потрібно коментувати такі речі, чи просто ефективно на них реагувати", - зазначив він.

Нагадаємо, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що через публікацію відео про окупацію Буковини має намір скликати нараду силовиків. Він заявив, що внесе дані про підготовку злочину у посяганні на територіальну цілісність України до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше глава Служби безпеки України Василь Грицак заявляв, що Російська агресія спрямована на тотальну окупацію України.