У Білорусі перекинувся автобус з українськими туристами

На борту автобуса перебували 53 особи - громадяни України, Молдови та Росії

У Білорусі перекинувся туристичний автобус сполученням Київ-Таллінн. Про це повідомляється на сайті Управління внутрішніх справ Вітебського облвиконкому.

Повідомляється, що туристичний автобус міжнародного сполучення перекинувся в Оршанському районі.

Пригода з автобусом, на борту якого перебували 53 особи - громадяни України, Молдови та Росії, сталася о 4:30 2 серпня.

За попередньою інформацією, водій заснув за кермом і на 186-му км автодороги М8 біля села Светочевка наїхав на світлову опору, після чого автобус перекинувся на бік у кювет.

У лікарню були доставлені 12 осіб. Вісім з них вже оглянуті лікарями і відпущені. За словами медиків, серйозних травм в аварії ніхто з потерпілих не отримав і госпіталізації не потребує.

Співробітники міліції і працівники МНС Білорусі організували доставку пасажирів до готелю, їм надається інша необхідна допомога. У найближчі години в Оршу з Ліди приїде резервний автобус, на якому туристи продовжать поїздку в супроводі ДАІ.

Фото: (uvd.vitebsk.gov.by)

Нагадаємо, 18 червня повідомлялося, що в Польщі туристичний автобус потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, в результаті аварії загинули дві людини, ще 16 отримали поранення.