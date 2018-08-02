В Угорщині створили посаду міністра у справах Закарпатській області

МЗС вимагає роз'яснень щодо віднесення частини України до сфери повноважень угорського міністра

В уряді Угорщини створили посаду міністра, який відповідатиме за розвиток Закарпатської області України. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України.

Повідомляється, що тимчасовому повіреному у справах Угорщини в Україні Ласло Папу вручили ноту з вимогою надання офіційних роз'яснень у зв'язку з рішенням Будапешта створити посаду уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садів Карпатського басейну, оскільки до сфери компетенції уповноваженого віднесено частину суверенної території України.

"Незважаючи на конструктивний підхід української сторони щодо вирішення існуючих проблемних питань, останні дії Угорщини свідчать про вибір конфронтації замість співпраці та пряме втручання у внутрішні справи України", - додали в МЗС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство закордонних справ України розцінює як неприйнятні останні заяви премьер-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що він не вірить в євроінтеграційні наміри Києва.