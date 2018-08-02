В Одесі скоєно замах на активістів

Вантажівка в'їхала в автомобіль, в якому знаходилися громадські активісти Кузаконь і Козьма

В Одесі скоєно замах на громадських активістів Михайла Кузаконя і Григорія Кузьму. Про це Козьма повідомив у себе на сторінці Facebook.

Повідомляється, що вантажівка цілеспрямовано в'їхала в автомобіль, в якому знаходилися Кузаконь і Козьма. Відзначимо, що активісти є учасниками організації "Народний рух України".

Фото: (facebook.com/grig.cozma)

"Щойно на мене і Михайла Кузаконя скоєно напад з використанням вантажівки, яка на великій швидкості цілеспрямовано в'їхала у машину, водій вискочив з авто ще на ходу і побіг. Водій втік на мопеді, який заздалегіть його чекав. По моєї пам'яті їх було троє. Я встиг вистрибнути і залишився цілий. Михайло теж цілий. На вулиці гралися діти. Чекаємо поліцію і ЗМІ", - повідомив він.

В Одесі скоєно замах на Михайло Кузаконь та Григорій Кузьма. Опубліковано Сергієм Стерненком Четвер, 2 серпня 2018 р.

За словами дітей, які стали свідками події, за кілька хвилин, до того, як вантажівка в'їхала в автомобіль активістів, до них під'їхав чоловік на мопеді і сказав, щоб вони тут не грали, так як тут небезпечно. Пізніше, на цьому мопеді зник водій вантажівки.

Нагадаємо, 5 червня в Одесі невідомі напали з ножем на активіста Автомайдану, члена Ради громадського контролю НАБУ Віталія Устименка. Устименко відомий своєю участю в протестному русі проти "свавільних дій міської влади".