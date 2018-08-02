У Кам'янському вибухнув мікроавтобус з депутатом

Депутат залишився живий, проте сильно постраждав

У Кам'янському (Дніпровська область) вибухнув мікроавтобус Volkswagen Transporte, у якому перебував депутат місцевої ради Віталій Чернявський. Про це повідомляє місцеве видання 5692.

Сам депутат залишився живий, проте сильно постраждав. Наразі рятувальники намагаються ліквідувати вогонь. На місці працює поліція і вибухотехніки.

За словами очевидців, від сили вибуху у житлових будинках вилетіли шибки.

Фото: вибухнув мікроавтобус з депутатом

Як повідомляє видання, Віталій Чернявський був доставлений в міську лікарню швидкої медичної допомоги. Головний лікар ГБСМП повідомив, що наразі співробітники лікувальної установи роблять все можливе для його порятунку.

"Стан пацієнта важкий, сильно постраждали ліва рука і ліва нога. Наші працівники роблять все можливе щоб їх врятувати", - повідомив він.

Нагадаємо, що в Мар'їнці в результаті вибуху невідомого предмету постраждали дві людини. Двоє чоловіків приїхали до будинку, в якому деякий час не жили. Перевіряючи двір, вони підірвалися на невідомому предметі.