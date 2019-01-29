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Підсумки дня: 29 січня

Новини » Інше    29.01.2019 - 19:01

Підсумки дня: 29 січня

•Глава держави Петро Порошенко 29 січня офіційно заявив, що братиме участь у виборах президента України, які пройдуть 31 березня 2019 року

•На Дніпровському коксохімічному заводі в Кам'янському (Дніпропетровська область) стався вибух, в результаті  якого постраждали п'ятеро осіб

•Верховний суд України дозволив заарештувати акції російських банків для стягнення компенсації за анексію Криму та "націоналізовані активи"

•Голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна "майже впевнена", що у бази даних Державної фіскальної служби відбувається зовнішнє втручання

•У ході протестів проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро були затримані 850 чоловік, загинули ще 40 осіб

•Активісти розшукали учасників групового побиття чоловіка біля Бессарабського ринку і змусили пояснити свій вчинок (відео) 

•З'явилося відео руйнівного торнадо на Кубі

•Відома російська пропагандистка Ольга Скабєєва визнала, що Донбас – це Україна. При цьому вона сказала, що Російська Федерація – агресор

•Українців чекає різка зміна погоди у кінці січня

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