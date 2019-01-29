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На Дніпровському коксохімі стався вибух, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    29.01.2019 - 08:41
На Дніпровському коксохімі стався вибух, є постраждалі
Фото: Дніпровський коксохім (dkhz.com.ua)

В результаті вибуху постраждали п'ятеро людей

На Дніпровському коксохімічному заводі в Кам'янському (Дніпропетровська область) стався вибух, в результаті чого постраждали п'ятеро осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що 29 січня о 03:30 в Кам'янському на території заводу в триповерховій будівлі смолопереробного цеху стався вибух газоповітряної суміші з горінням бітуму. У лікарню з опіками у важкому стані госпіталізовано п'ятьох осіб.

О 04:07 підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій загасили пожежу на площі 200 квадратних метрів. Пошкоджено технологічне обладнання цеху, причина вибуху з'ясовується.

 


Нагадаємо, раніше у Львівській області в селі Ставчани сталася пожежа на заводі "Майола". Інформації про постраждалих не було.

До цього в Калуші Івано-Франківської області сталася пожежа на заводі "Карпатнафтохім". Інженери заводу заборонили гасити вогонь, тому рятувальні підрозділи намагалися охолодити сусідні з місцем пожежі будівлі. Охорону порядку забезпечували 50 поліцейських. 
 

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