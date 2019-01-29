Южаніна повідомила про зовнішнє втручання в бази даних ДФС

Фото: Ніна Южаніна (Віталій Носач, РБК-Україна)

Доступ до баз даних мають люди, які створювали програмне забезпечення до 2014 року

Голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна "майже впевнена", що у бази даних Державної фіскальної служби відбувається зовнішнє втручання. Про це вона сказала в інтерв'ю РБК-Украина.

При цьому вона зазначила, що розібратися в цьому питанні повинен був керівник ДФС, оскільки його безпосередня відповідальність.

"Це треба було зробити одразу після звільнення Олександра Клименка з посади керівника Міністерства доходів і зборів, коли у 2014 році створювали на його базі Державну фіскальну службу. Мені здається, що люди, які писали те програмне забезпечення, досі мають можливість втручатися у його роботу", - сказала вона.

Нагадаємо, в грудні 2018 року Кабмін схвалив рішення про реорганізацію Державної фіскальної служби (ДФС). Постанова передбачає поділ ДФС на Державну податкову службу (до складу якої будуть входити підрозділи податкової міліції) та Державну митну службу як окремі центральні органи виконавчої влади.

Державна податкова служба та Державна митна служби були об'єднані в 2012 році шляхом створення Міністерства доходів і зборів. У 2014 році це міністерство було перетворено на Державну фіскальну службу, яка формально підпорядковується Міністерству фінансів.