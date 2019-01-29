Кількість загиблих під час протестів у Венесуелі зросла до 40

Фото: протести у Венесуелі (з відкритих джерел)

У ході протестів були затримані 850 осіб

У ході протестів проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро були затримані 850 чоловік, загинули ще 40 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters з посиланням на дані ООН.

В ООН повідомили, що тільки 23 січня поліцейські затримали 696 осіб.

Як наголошується, загинули щонайменше 40 людей, з них 26 були застрелені проурядовими силами, ще п'ятеро вбиті під час обшуків будинків, 11 людей стали жертвами грабіжників.

Нагадаємо, раніше активісти заявляли про 35 загиблих під час протестів у Венесуелі. Глави МЗС країн Євросоюзу обговорять 31 січня ситуацію у Венесуелі в ході неформальної зустрічі в Бухаресті.

Відзначимо, президент США Дональд Трамп не виключає можливості військової інтервенції (втручання, - ред.)в Венесуелу.

РБК-Україна писало, що в Адміністрації США вирішили ввести санкції щодо венесуельської нафтогазової компанії PDVSA. Зазначені санкції посилюють тиск на Ніколаса Мадуро і демонструють підтримку США Хуану Гуайдо, лідеру венесуельської опозиції, який оголосив себе тимчасово виконуючим обов'язки президента на минулого тижня.