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Інтерв'ю

Жителям "ЛДНР" з 1 червня заборонили в'їзд в Росію, - розвідка

НовиниСуспільство    29.05.2018 - 13:50
Ілюстративне фото (facebook.com/vsviti)
Ілюстративне фото (facebook.com/vsviti)

В'їзд заборонений у зв'язку з проведенням ЧС з футболу в Росії

Росія з 1 червня 2018 року заборонила населенню "Донецької та Луганської республік" в'їзд на територію РФ у зв'язку з проведенням чемпіонату світу з футболу. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки.

Повідомляється, що у зв'язку з проведенням на території РФ чемпіонату світу з футболу, російське керівництво заборонило з 1 червня 2018 року місцевому населенню окупованих територій в'їзд на територію Ростовської області, враховуючи складну криміногенну ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей і загрозу поширення злочинності.

Нагадаємо, раніше в Державній прикордонній службі України заявили, що Росія заборонить в'їзд вантажного транспорту, маршрутних і рейсових автобусів з території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) в період підготовки і проведення Чемпіонату світу з футболу.

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Теги публікації: Російська Федерація, Донбас, розвідка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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