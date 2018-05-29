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Бойовики на Донбасі взяли в полон українського військового, який зник 24 травня

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 08:32
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Бойовики захопили в полон ще одного українського бійця

Бойовики на Донбасі взяли в полон українського військовослужбовця, про зникнення якого стало відомо 24 травня. Про це йдеться в повідомленні 30 окремої Новоград-Волинської Рівненської механізованої бригади ЗСУ в Facebook.

"З відкритих джерел інформації стало відомо про місце перебування військовослужбовця нашої частини, який зник 24 травня. Найголовніше, що він живий, але, згідно попередньо отриманої інформації, знаходиться в полоні", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що бойовики оприлюднили відео допиту захопленого в полон бійця, на якому той стверджує про нібито повну відсутність російських військ на Донбасі.

"Командування бригади зробить все можливе для звільнення військовослужбовця з полону і повернення його до родини", - йдеться в повідомленні.

 

З відкритих джерел інформації стало відомо про місце перебування військовослужбовця нашої частини, який зник 24 травня....

Опубліковано 30 окрема Новоград-Волинська Рівненська механізована бригада 28 травня 2018 р.

 

Нагадаємо, 27 травня стало відомо, що бойовики в Луганській області затримали двох українських військових.

 

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас, пленные, бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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