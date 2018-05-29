Бойовики на Донбасі взяли в полон українського військового, який зник 24 травня

Бойовики захопили в полон ще одного українського бійця

Бойовики на Донбасі взяли в полон українського військовослужбовця, про зникнення якого стало відомо 24 травня. Про це йдеться в повідомленні 30 окремої Новоград-Волинської Рівненської механізованої бригади ЗСУ в Facebook.

"З відкритих джерел інформації стало відомо про місце перебування військовослужбовця нашої частини, який зник 24 травня. Найголовніше, що він живий, але, згідно попередньо отриманої інформації, знаходиться в полоні", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що бойовики оприлюднили відео допиту захопленого в полон бійця, на якому той стверджує про нібито повну відсутність російських військ на Донбасі.

"Командування бригади зробить все можливе для звільнення військовослужбовця з полону і повернення його до родини", - йдеться в повідомленні.

З відкритих джерел інформації стало відомо про місце перебування військовослужбовця нашої частини, який зник 24 травня.... Опубліковано 30 окрема Новоград-Волинська Рівненська механізована бригада 28 травня 2018 р.

Нагадаємо, 27 травня стало відомо, що бойовики в Луганській області затримали двох українських військових.