У Будапешті автобус з українцями потрапив в аварію, десятки постраждалих

В результаті аварії постраждали 28 осіб

В Будапешті (Угорщина) автобус з українцями потрапив в аварію, в результаті чого постраждали 28 осіб. Про це повідомляє місцеве видання Index.

Повідомляється, що напередодні ввечері двоповерховий туристичний автобус Setra з України на швидкості врізався в 3,5 метровий обмежувач висоти. В результаті аварії знесло практично весь другий поверх, на якому перебували близько 20 пасажирів.

В результаті аварії постраждали 28 осіб, вісьмох з них госпіталізували з важкими травмами. На даний момент інформації про загиблих немає. Також повідомляється, що автобус прямував з Хмельницької області.

Фото: ДТП в Будапешті (Index)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області легковий автомобіль виїхав на залізничний переїзд і зіткнувся з потягом, в результаті чого загинула одна особа.