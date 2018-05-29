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У Будапешті автобус з українцями потрапив в аварію, десятки постраждалих

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 10:54
Фото: ДТП в Будапешті (facebook.comMukachevo.net)
Фото: ДТП в Будапешті (facebook.comMukachevo.net)

В результаті аварії постраждали 28 осіб

В Будапешті (Угорщина) автобус з українцями потрапив в аварію, в результаті чого постраждали 28 осіб. Про це повідомляє місцеве видання Index.

Повідомляється, що напередодні ввечері двоповерховий туристичний автобус Setra з України на швидкості врізався в 3,5 метровий обмежувач висоти. В результаті аварії знесло практично весь другий поверх, на якому перебували близько 20 пасажирів.

В результаті аварії постраждали 28 осіб, вісьмох з них госпіталізували з важкими травмами. На даний момент інформації про загиблих немає. Також повідомляється, що автобус прямував з Хмельницької області.

 

Фото: ДТП в Будапешті (Index)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області легковий автомобіль виїхав на залізничний переїзд і зіткнувся з потягом, в результаті чого загинула одна особа.

 

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Теги публікації: ДТП, Угорщина, автобус, Будапешт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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