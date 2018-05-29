За фактом загибелі 15-річної дівчинки від обстрілів на Донбасі відкрито кримінальне провадження

Також внаслідок обстрілів поранено мирного мешканця Донбасу
У зв’язку із обстрілами бойовиками селища Залізне на Донбасі, внаслідок яких загинула 15-річна дівчинка, відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).
Так, обстріли селища Залізне відбулись 28 червня 2018 року зранку. Того ж дня бойовики обстріляли пункт Південне.
"Близько 12 години, прикриваючись житловими кварталами Горлівки, вели обстріл з міномету по селищу Залізне, внаслідок чого загинула 15-річна дитина. Близько 15-ї години терористи відкрили вогонь по населеному пункту Південне, завдавши осколкових поранень мирному мешканцю", - повідомили в штабі.
Відтак, за фактами обстрілів мирних населених пунктів бойовиками військами відкрито кримінальні провадження
Нагадаємо, 28 травня 2018 проросійські бойовики відкрили артилерійський вогонь по Залізному (колишнє Артемове), в результаті обстрілу загинула п'ятнадцятирічна дівчинка