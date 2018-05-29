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За фактом загибелі 15-річної дівчинки від обстрілів на Донбасі відкрито кримінальне провадження

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 14:31
Ілюстративне фото (facebook.com ato.news)
Ілюстративне фото (facebook.com ato.news)

Також внаслідок обстрілів поранено мирного мешканця Донбасу

У зв’язку із обстрілами бойовиками селища Залізне на Донбасі, внаслідок яких загинула 15-річна дівчинка, відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Так, обстріли селища Залізне відбулись 28 червня 2018 року зранку. Того ж дня бойовики обстріляли пункт Південне.

"Близько 12 години, прикриваючись житловими кварталами Горлівки, вели обстріл з міномету по селищу Залізне, внаслідок чого загинула 15-річна дитина. Близько 15-ї години терористи відкрили вогонь по населеному пункту Південне, завдавши осколкових поранень мирному мешканцю", - повідомили в штабі.

Відтак, за фактами обстрілів мирних населених пунктів бойовиками військами відкрито кримінальні провадження

Нагадаємо, 28 травня 2018 проросійські бойовики відкрили артилерійський вогонь по Залізному (колишнє Артемове), в результаті обстрілу загинула п'ятнадцятирічна дівчинка

Бойовики обстріляли місію ОБСЄ під Торецьком За добу на Донбасі поранено 6 українських військових, - штаб ООС
Теги публікації: обстрел  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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