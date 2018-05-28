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Сущенку винесуть вирок 4 червня, - Фейгін

НовиниСуспільство    28.05.2018 - 14:08
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)

Російський суд винесе вирок Сущенку вже наступного тижня

Українському журналісту Роману Сущенку, якого утримують в Російській Федерації, винесуть вирок 4 червня 2018 року. Про це у Twitter повідомив представник українця в Європейському суді з прав людини Марк Фейгін.

"Вирок Сущенку буде оголошено 4 червня 2018 року", - повідомив Фейгін.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що звинувачення в російському суді просить 14 років в'язниці для українського журналіста Романа Сущенка.

Про затримання Сущенка стало відомо в жовтні 2016 року. Спочатку про його перебування в СІЗО "Лефортово" повідомили московські правозахисники. Пізніше ФСБ Росії заявила про затримання Сущенка на "шпигунській акції" і назвала його кадровим співробітником української розвідки. За версією слідства, він нібито займався збором таємних відомостей про діяльність збройних сил та військ національної гвардії Росії.

Сущенко з 2002 року був кореспондентом інформаційного агентства "Укрінформ", в тому числі працював власкором у Франції, де і проживав до затримання в Москві. У Росії у нього проживають родичі.

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Теги публікації: приговор, журналисты, Роман Сущенко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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