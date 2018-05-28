Сущенку винесуть вирок 4 червня, - Фейгін

Російський суд винесе вирок Сущенку вже наступного тижня

Українському журналісту Роману Сущенку, якого утримують в Російській Федерації, винесуть вирок 4 червня 2018 року. Про це у Twitter повідомив представник українця в Європейському суді з прав людини Марк Фейгін.

"Вирок Сущенку буде оголошено 4 червня 2018 року", - повідомив Фейгін.

Приговор Сущенко будет оглашён 4 июня 2018 года — Mark Feygin (@FeyginMark) May 28, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що звинувачення в російському суді просить 14 років в'язниці для українського журналіста Романа Сущенка.

Про затримання Сущенка стало відомо в жовтні 2016 року. Спочатку про його перебування в СІЗО "Лефортово" повідомили московські правозахисники. Пізніше ФСБ Росії заявила про затримання Сущенка на "шпигунській акції" і назвала його кадровим співробітником української розвідки. За версією слідства, він нібито займався збором таємних відомостей про діяльність збройних сил та військ національної гвардії Росії.

Сущенко з 2002 року був кореспондентом інформаційного агентства "Укрінформ", в тому числі працював власкором у Франції, де і проживав до затримання в Москві. У Росії у нього проживають родичі.