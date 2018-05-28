Социальные страницы
Курси валют
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Справа Сущенка: обвинувачення просить 14 років в'язниці для українського журналіста

НовиниСуспільство    28.05.2018 - 13:42
Фото: Роман Сущенко (youtube/FastViralShow screenshot)
Фото: Роман Сущенко (youtube/FastViralShow screenshot)

Сущенка просять засудити до 14 років позбавлення волі

У Московському міському суді (Російська Федерація), в якому сьогодні проходять дебати по справі українського журналіста Романа Сущенка, обвинувачення попросило призначити йому покарання у вигляді 14 років позбавлення волі. Про це у Twitter повідомив представник українця в Європейському суді з прав людини Марк Фейгін.

"Обвинувачення попросило 14 років для Романа Сущенко", - повідомив Фейгін.

 

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні пройдуть судові дебати по справі Сущенка. Зазначимо, українця в Росії підозрюють у шпигунстві. Його затримали в Москві у вересні 2016 року. За версією Федеральної служби безпеки Росії, він є кадровим співробітником української військової розвідки, слідство звинувачує його в шпигунстві. Українська сторона заперечує ці відомості і стверджує, що Роман Сущенко працював журналістом, а також називає його переслідування політичною справою.

 

Вбивство журналіста в Словаччині: поліцію звинуватили у знищенні доказів
Теги публікації: журналисты, шпионаж, Роман Сущенко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Час спливає": у Нью-Йорку пройшла яскрава акція на підтримку Сенцова (фото)
"Боюся власного будинку": пронизливі фото життя українців в ООС (фото)
Українські співаки отримали нові нагороди в РФ (фото)
Настя Каменських виходить заміж: співачка показала обручку (фото)
On Top