Справа Сущенка: обвинувачення просить 14 років в'язниці для українського журналіста

Сущенка просять засудити до 14 років позбавлення волі

У Московському міському суді (Російська Федерація), в якому сьогодні проходять дебати по справі українського журналіста Романа Сущенка, обвинувачення попросило призначити йому покарання у вигляді 14 років позбавлення волі. Про це у Twitter повідомив представник українця в Європейському суді з прав людини Марк Фейгін.

"Обвинувачення попросило 14 років для Романа Сущенко", - повідомив Фейгін.

Обвинение попросило 14 лет для Романа Сущенко. — Mark Feygin (@FeyginMark) May 28, 2018

Сегодня в Мосгорсуде пройдут прения сторон по делу украинца Романа Сущенко, обвиняемого по ст.276 УК. От стороны обвинения мы услышим о запрошенном сроке наказания для моего подзащитного. Надеюсь, Кремль будет осмотрителен в желаниях, поскольку Вышинскому запросят взаимообразно. — Mark Feygin (@FeyginMark) May 28, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні пройдуть судові дебати по справі Сущенка. Зазначимо, українця в Росії підозрюють у шпигунстві. Його затримали в Москві у вересні 2016 року. За версією Федеральної служби безпеки Росії, він є кадровим співробітником української військової розвідки, слідство звинувачує його в шпигунстві. Українська сторона заперечує ці відомості і стверджує, що Роман Сущенко працював журналістом, а також називає його переслідування політичною справою.