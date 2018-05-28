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Бойовики обстріляли Залізне, загинула мирна мешканка

НовиниНадзвичайні події    28.05.2018 - 14:19
Фото: наслідки обстрілу Залізного (police.dn.ua)
Фото: наслідки обстрілу Залізного (police.dn.ua)

В результаті обстрілу Залізного загинула п'ятнадцятирічна дівчинка

Проросійські бойовики відкрили артилерійський вогонь по Залізному (колишнє Артемове), в результаті обстрілу загинула п'ятнадцятирічна дівчинка. Про це йдеться в повідомленні поліції Донецької області.

Повідомляється, що про трагедію до поліції повідомив родич загиблої сьогодні близько 12:30.

"Дитина вийшла у двір, в цей час бойовики відкрили артилерійський вогонь по Залізному (Торецького району). Снаряд розірвався в трьох метрах від неї... Дівчина отримала травми, не сумісні з життям", - йдеться в повідомленні.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група Торецького відділення поліції. Попередньо обстріл і загибель мирної жительки кваліфіковано за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Як повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, загиблу звали Дарією, вона була ученицею дев'ятого класу.
 

 

У селищі Залізне поблизу Торецька загинула 15-річна дівчинка, Дарія - учениця 9 класу ЗОШ номер 7. Три дні тому вона...

Опубліковано Павлом Жебрівським 28 травня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у звільненому Південному під Торецьком на вибуховому пристрої підірвався мирний житель.

 

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Теги публікації: Донецьк, Донбас, обстрел, гибель  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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