Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Повстанці на півдні Сирії заявили про об'єднання, - Anadolu

НовиниПолітика    28.05.2018 - 13:54
Фото: війна в Сирії (who.int)
Фото: війна в Сирії (who.int)

Повстанці об'єднуються на тлі підготовки військ Асада до нового наступу

Кілька збройних формувань повстанців, які діють у південних сирійських провінціях Дераа і Кунейтра, прийняли рішення про об'єднання. Про це пише Anadolu з посиланням на джерела в сирійській опозиції.

Повідомляється, що деякі загони, підконтрольні Сирійській визвольній армії, в своїх акаунтах в соціальних мережах заявили про об'єднання. Передбачається, що вони увійдуть до складу нового воєнізованого формування під назвою "Армія спасіння".

Також повідомляється, що нова структура збереже прихильність процесу політичного врегулювання в країні та захисту мирного населення. Зазначимо, ця заява послідувала після повідомлень про підготовку урядових військ Башара Асада наступу на підконтрольні повстанцям території.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сирії за тиждень загинули десятки бійців проурядових сил, в тому числі десять російських військових.

 

З'явилися подробиці розгрому ПВК Вагнера в Сирії
Теги публікації: война, повстанцы, Сирія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Час спливає": у Нью-Йорку пройшла яскрава акція на підтримку Сенцова (фото)
"Боюся власного будинку": пронизливі фото життя українців в ООС (фото)
Українські співаки отримали нові нагороди в РФ (фото)
Настя Каменських виходить заміж: співачка показала обручку (фото)
On Top