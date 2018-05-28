Повстанці на півдні Сирії заявили про об'єднання, - Anadolu

Повстанці об'єднуються на тлі підготовки військ Асада до нового наступу

Кілька збройних формувань повстанців, які діють у південних сирійських провінціях Дераа і Кунейтра, прийняли рішення про об'єднання. Про це пише Anadolu з посиланням на джерела в сирійській опозиції.

Повідомляється, що деякі загони, підконтрольні Сирійській визвольній армії, в своїх акаунтах в соціальних мережах заявили про об'єднання. Передбачається, що вони увійдуть до складу нового воєнізованого формування під назвою "Армія спасіння".

Також повідомляється, що нова структура збереже прихильність процесу політичного врегулювання в країні та захисту мирного населення. Зазначимо, ця заява послідувала після повідомлень про підготовку урядових військ Башара Асада наступу на підконтрольні повстанцям території.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сирії за тиждень загинули десятки бійців проурядових сил, в тому числі десять російських військових.