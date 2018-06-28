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Трамп і Путін зустрінуться в Гельсінкі

НовиниПолітика    28.06.2018 - 15:14
Фото: Володимир Путін і Дональд Трамп (kremlin.ru)
Фото: Володимир Путін і Дональд Трамп (kremlin.ru)

Зустріч Трампа і Путіна відбудеться 16 липня

Президент СШАДональд Трамп і президент Росії Володимир Путін зустрінуться в понеділок, 16 липня, в Гельсінкі (Фінляндія). Про це в четвер, 28 червня, оголосили в Кремлі.

Повідомляється, що остаточна домовленість про проведення зустрічі глав Росії і США була досягнута в середу, 27 червня, під час візиту в Москву радника з національної безпеки Дональда Трампа Джона Болтона.

"Відповідно до досягнутої домовленості 16 липня в Гельсінкі відбудеться зустріч Володимира Путіна і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа", - зазначено в повідомленні.

Відомо, що зустріч розпочнеться вдень, президенти проведуть бесіду тет-а-тет, потім можливий протокольний захід, наприклад робочий сніданок. Також передбачена прес-конференція за підсумками зустрічі.

Нагадаємо, раніше віце-президент США Майк Пенс повідомив, що президент Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним обговорить економічні зв'язки двох країн і конфлікти в Україні і в Сирії.

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Теги публікації: Володимир Путін, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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