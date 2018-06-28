Російська колонія прийняла заяву Денісової щодо відвідання Сенцова

Омбудсмен пробула під колонією в Росії близько 8 годин

У колонії Російської Федерації, де утримують режисера Олега Сенцова, прийняли заяву від української уповноваженої з прав людини Людмили Денісової щодо відвідання політв'язня. Про це Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"З 9-ї ранку намагаюся подати заяву в виправну колонію номер 8, де утримують Олега Сенцова. І лише о 17.02 вийшов черговий і прийняв заяву. На будь-які мої питання відповідає одне - я доповім керівництву", - написала Денісова.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що Денісову не пускають до Сенцова. Раніше заяву від неї також відмовлялися приймати.

Засуджений на 20 років ув'язнення у справі "кримських терористів" режисер Сенцов оголосив безстрокове голодування - він вимагає звільнення всіх українських політв'язнів в Росії.

Сенцов сказав, що буде голодувати навіть до фатального кінця.