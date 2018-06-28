ПАРЄ прийняла резолюцію щодо українських політв'язнів у РФ

За резолюцію було віддано 77 голосів

Парламентська асамблея Ради Європи прийняла за результатами дебатів щодо українських політв'язнів відповідну резолюцію. Про це повідомив голова парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв у Twitter.

"Резолюція ПАРЄ щодо українських політичних в'язнів у РФ і Криму прийнята. 77 за! Росії знову вказали на її злочини. Спасибі доповідачу Емануеліс Зінгеріс за прекрасну роботу", - написав Ар'єв.

Емануеліс Зінгеріс - литовський політичний і громадський діяч, депутат Сейму Литовської Республіки , який виступив доповідачем у дебатах щодо українських політв'язнів.

Резолюція ПАРЄ по українським політичним в'їхав язням в РФ і Новини ухвалена! 77 за! Росії знову вказали на її злочини. Дякую доповідачу Emanuelis Zingeris за чудову роботу! — Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) June 28, 2018

Додамо, що представник Литви ПАРЄ Емануеліс Зінгеріс заявив, що Росія не виконала зобов’язань, які давали при вступі до ПАРЄ у 1996 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська делегація закликала комісара з прав людини Парламентської асамблеї Ради Європи Дуню Міятович відвідати українських політв'язнів в Росії і окупованому Криму.