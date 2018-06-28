Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ПАРЄ прийняла резолюцію щодо українських політв'язнів у РФ

НовиниПолітика    28.06.2018 - 13:34
Фото: засідання ПАРЄ (twitter.com/PACE_News)
Фото: засідання ПАРЄ (twitter.com/PACE_News)

За резолюцію було віддано 77 голосів

Парламентська асамблея Ради Європи прийняла за результатами дебатів щодо українських політв'язнів відповідну резолюцію. Про це повідомив голова парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв у Twitter.

"Резолюція ПАРЄ щодо українських політичних в'язнів у РФ і Криму прийнята. 77 за! Росії знову вказали на її злочини. Спасибі доповідачу Емануеліс Зінгеріс за прекрасну роботу", - написав Ар'єв.

Емануеліс Зінгеріс - литовський політичний і громадський діяч, депутат Сейму Литовської Республіки , який виступив доповідачем у дебатах щодо українських політв'язнів.

Додамо, що представник Литви ПАРЄ Емануеліс Зінгеріс заявив, що Росія не виконала зобов’язань, які давали при вступі до ПАРЄ у 1996 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська делегація закликала комісара з прав людини Парламентської асамблеї Ради Європи Дуню Міятович відвідати українських політв'язнів в Росії і окупованому Криму.

У ПАРЄ закликали Міятович відвідати українських політв'язнів в РФ і Криму Понад 200 українських заручників були звільнені з полону протягом трьох років, - Геращенко
Теги публікації: политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
У Тернополі невідомий благодійник пожертвував на лікування дитини нечувану суму
Дієго Марадона шокував вболівальників після матчу
"Знаешь ли ты": зірка 2000-х йде зі сцени через проблеми зі здоров'ям (фото)
"Жека! Одужуй!": Володимир Зеленський переживає за свого друга
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся