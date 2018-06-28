У Києві поліція затримала викрадачів сина фінансового аташе Лівії

Зловмисниками виявилися двоє громадян Єгипту

У Києві поліцейські затримали викрадачів сина працівника дипломатичної установи, громадянина республіки Лівія. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

За його словами, зловмисниками виявилися двоє громадян Єгипту. Мотивом злочину став викуп. Розслідуються кримінальні провадження за фактом незаконного позбавлення волі та вимагання. Їм загрожує до семи років ув’язнення.

"Протягом двох діб кримінальна поліція Києва разом із Шевченківським управлінням поліції проводили слідчо-оперативні заходи, у результаті яких затримали двох осіб, які викрали молодого чоловіка і утримували його в гаражі, нанесли тілесні ушкодження, а також вимагали у нього гроші. Вони - громадяни Єгипту, живуть на території України кілька років", - розповів Крищенко.

Він зазначив, що зловмисники чітко розуміли, кого вони викрали, і намагалися зв’язатися із батьками потерпілого.

"Але діями поліції цей злочин було зупинено і доволі оперативно затримано викрадачів", - зауважив Крищенко.

Також додав, що слідчі розслідують два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

«Київські поліцейські затримали викрадачів сина працівника дипломатичної установи» - Андрій Крищенко Зловмисниками... Опубліковано Національна поліція України Четвер, 28 червня 2018 р.

Нагадаємо, у Києві 25 червня 2018 року викрали громадянина Республіки Лівія. Викраденим виявився син фінансового атше Лівії. До поліції повідомлення про викрадення чоловіка на вулиці Тургенівській надійшло від свідків. У столиці ввели план "перехоплення". Того ж дня в Дарницькому районі Києва поліцейські знайшли потерпілого, у якого були тілесні ушкодження. Нині він перебуває у лікарні під охороною поліції.