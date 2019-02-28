Підсумки дня: 28 лютого

•На сайте Верховной рады Украины появился текст законопроекта президента Петра Порошенко о неотвратимости ответственности за незаконное обогащение
•Министерство иностранных дел Украины (МИД) не исключает возможность отмены безвизового режима с Израилем
•Народный депутат Мустафа Найем подал заявление о выходе из фракции "Блока Петра Порошенко". Вслед за Найемом из фракции БПП выходят еще два нардепа
•Мощный взрыв в Киеве, который сотряс Оболонь 28 февраля, не является терактом или покушением на Александра Турчинова
•Из-за того, что в результате военного конфликта между Индией и Пакистаном был отменен ряд авиарейсов, в аэропорту в Дели застряла группа украинцев
•В Киеве и других городах Украины объявили желтый уровень погодной опасности. До конца суток 28 февраля и 1 марта порывы ветра будут достигать 15-24 м/сек
•Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на саммите в Ханое не достигли соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова
•Отказ Украины от участия в Евровидении 2019 прокомментировали организаторы песенного конкурса
•Весной 2019 года у работников с пятидневной рабочей неделей будет четыре дополнительных выходных дня