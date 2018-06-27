ТКГ домовилася про режим тиші на Донбасі з 1 липня

Сьогодні у Мінську відбулося чергове засідання контактної групи по Донбасу
Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на сході України домовилася про режим тиші на Донбасі з 1 липня 2018 року. Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Дарка Оліфер.
"У зв’язку з початком жнив Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО: підтверджує повну відданість сторон конфлікту всеохоплюючому, сталому та безстроковому режиму припинення вогню починаючи з 1 липня 2018 року за київським часом", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається у повідомленні, для того, щоб режим перемир'я запрацював по-справжньому, необхідне виконання безпекового блоку питань мінських угод.
Зокрема, необхідним є:
У зв’язку з початком жнив Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО: - підтверджує повну відданість...Опубліковано Даркою Оліфер Середа, 27 червня 2018 р.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у Мінську (Білорусь) відбулося чергове засідання контактної групи по Донбасу.
Відзначимо, представник України в підгрупі з питань безпеки Євген Марчук повідомляв, що представники Російської Федерації (РФ) в підгрупі не погоджуються на створення зони безпеки уздовж неконтрольованої частини кордону.