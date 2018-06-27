ТКГ домовилася про режим тиші на Донбасі з 1 липня

Сьогодні у Мінську відбулося чергове засідання контактної групи по Донбасу

Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на сході України домовилася про режим тиші на Донбасі з 1 липня 2018 року. Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Дарка Оліфер.

"У зв’язку з початком жнив Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО: підтверджує повну відданість сторон конфлікту всеохоплюючому, сталому та безстроковому режиму припинення вогню починаючи з 1 липня 2018 року за київським часом", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається у повідомленні, для того, щоб режим перемир'я запрацював по-справжньому, необхідне виконання безпекового блоку питань мінських угод.

Зокрема, необхідним є:

забезпечення припинення застосування зброї і надання гарантій безпеки, насамперед, з боку РФ;

повернення бойовиків до лінії розмежування, встановленої меморандумом від 19 вересня 2014;

моніторинг та верифікація районів, що мають бути вільними від тяжкого озброєння, в межах Кальміуського, Новоазовсько, Саханки, Кумачового;

забезпечення відведення важких озброєнь бойовиків у відповідності з мінськими угодами;

постійний моніторинг місії ОБСЄ території вздовж неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону та створення там зон безпеки;

постійний доступ місії ОБСЄ до всієї території України.

У зв’язку з початком жнив Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО: - підтверджує повну відданість... Опубліковано Даркою Оліфер Середа, 27 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у Мінську (Білорусь) відбулося чергове засідання контактної групи по Донбасу.

Відзначимо, представник України в підгрупі з питань безпеки Євген Марчук повідомляв, що представники Російської Федерації (РФ) в підгрупі не погоджуються на створення зони безпеки уздовж неконтрольованої частини кордону.