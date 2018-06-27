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Інтерв'ю

Москалькова не проситиме Путіна помилувати Сенцова

НовиниСуспільство    27.06.2018 - 17:22
Фото: Тетяна Москалькова (Kremlin.ru)
Фото: Тетяна Москалькова (Kremlin.ru)

Вона заявляє, що їй це не дозволяє зробити закон

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що не буде просити президента Володимира Путіна про помилування українського режисера, політв’язня Кремля Олега Сенцова. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відмову надсилати Путіну прохання про помилування Москалькова пояснила законом, який не дозволяє їй цього робити.

"Закон мені не дозволяє звертатися з клопотаннями і розраховувати на розгляд цього звернення як публічного офіційного документа", - заявила уповноважена.

Вона водночас сказала, що не знає, чи хочуть родичі та сам Сенцов, аби його помилували.

"Я ніколи не говорила, що у мене немає позиції. Є певний порядок, який передбачає звернення приватної людини, його волевиявлення про помилування. Я поки нічого не знаю про волевиявлення родичів, самого Сенцова, чи хоче він цього", - заявила омбудсмен.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна вимагає в омбудсмена РФ звернутися до Путіна з проханням помилувати Сенцова.

Також додамо, що раніше сьогодні учасники міжнародної конференції з питань реформ в Україні закликали звільнити Сенцова.

Нагадаємо, станом на 27 червня, режисер, український політв'язень Олег Сенцов вже 45-й день тримає голодування. Таким чином він намагається домогтися звільнення усіх українців-політв'язнів Кремля. 

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Теги публікації: омбудсмен, Олег Сенцов, Володимир Путін  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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