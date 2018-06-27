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Спецслужби України і Росії прослуховували слідчих у справі MH17, - RTL

НовиниНадзвичайні події    27.06.2018 - 10:56
Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)
Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Слідчих з Нідерландів прослуховували під час візиту до України

Спецслужби України і Російської Федерації встановлювали стеження за слідчими з Нідерландів, які відвідували Україну для розслідування катастрофи MH17. Про це повідомляє RTL Nieuws з посиланням на джерела.

Повідомляється, що члени нідерландської комісії по справі MH17 під час візиту в Україну прослуховувалися в готельних номерах, а на їх гаджетах було встановлено шпигунське ПЗ. Також повідомляється, що спостереження з боку російських спецслужб було більш обширним. За даними джерел, усі члени нідерландської місії проходили інструктаж по захисту себе і своєї електроніки. Зокрема, їм рекомендували утриматися від використання громадського Wi Fi, проте їхні гаджети активізувалися і намагалися підключитися до інтернету.

Також повідомляється, що конфіденційні обговорення вони проводили тільки в посольстві в спеціально обладнаних кімнатах. В готелях в їх номерах знаходили пристрої для прослуховування. Крім того, після повернення їх гаджети перепрошивали або знищували через виявлене шпигунське програмне забезпечення.

У зв'язку з цим, опозиція Нідерландів вимагає роз'яснень від України.

"Важливо, що це вийшло на поверхню. Нідерланди мають заявити України: цього не може бути. Ми на одній стороні і нам не слід працювати з секретним порядком денним", - зазначив депутат від "Зелених лівих" Врат ван Ойк.

У той же час RTL стверджує, що уряд Нідерландів міг знати про прослуховування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Нідерландів не бачить підстав вважати Україну причетною до катастрофи MH17.

 

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Теги публікації: катастрофа, Нідерланди, MH17  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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