Сейм Польщі прийняв поправки до скандального закону про ІНП

При цьому парламент не змінив так зване "бандерівське" положення закону

Сейм Польщі прийняв зміни до оновленого закону про інститут національної пам'яті, скасувавши статтю, яка передбачає кримінальну відповідальність за привласнення польському народу злочинів нацистів. Про це повідомляє TVN24.

За зміни до закону проголосували 388 депутатів, проти - 25.

Як повідомляється, Сейм вніс проект порядку денного та після бурхливих дискусій прийняв в першому читанні, після цього депутати одразу перейшли до другого читання.

При цьому, у віддалених статтях мова йде тільки про "публічному приписуванні польському народу відповідальності за злочини Третього рейху". Згадка про "злочини українських націоналістів" залишається, як і відповідальність за це.

Нагадаємо, сьогодні вранці прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький выступив за вилучення норми про кримінальної відповідальності за звинувачення поляків у військових злочинах в роки Другої світової війни, яка міститься в скандальному законі про Інститут національної пам'яті.

Мова йшла про скасування кримінальної відповідальності за твердження про причетність поляків до злочинів нацистів під час Другої світової війни. Згідно із законом, караною стала формулювання "польські табори смерті", яка відноситься до нацистських концтаборів на території Польщі.