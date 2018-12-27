У Кабміні назвали терміни повної монетизації субсидій

Фото: Андрій Рева (РБК-Україна)

Рева розповів про поетапну монетизацію субсидій

В Україні монетизація субсидій охопить всіх отримувачів у жовтні 2019 року. Про це на засіданні уряду заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, поетапне впровадження монетизації субсидій передбачає, що з 1 січні виплати зможуть отримати ті, хто вперше звернутися за субсидією. З травня 2019 року будуть монетизуватися субсидії для всіх одержувачів за неопалювальний сезон, а з жовтня монетизація охопить 100% одержувачів.

Рева також додав, що кошти будуть нараховуватися на обліковий запис одержувача субсидії в "Ощадбанку".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України схвалив поетапний старт монетизації субсидій з 1 січня 2019 року. Крім того, уряд визначив уповноважений банк для забезпечення монетизації.

Відзначимо, до цього прем'єр-міністр Володимир Гройсман обіцяв, що в Україні наступного року 100% субсидій будуть монетизовані.

"З 1 січня 2019 року будуть проведені три етапи монетизації з особовими рахунками, із зарахуванням на ці рахунки спеціальних коштів для отримання соціальної підтримки у вигляді субсидій", - зазначив він.