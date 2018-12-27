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Під Києвом фура зіткнулася з маршруткою

Новини » Надзвичайні події    27.12.2018 - 08:52
Під Києвом фура зіткнулася з маршруткою
Фото: місце події (РБК-Україна)

ДТП сталася на Новообухівському шосе

Під Києвом сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі фури та 309  маршрутки, передає кореспондент РБК-Україна

Аварія сталася на Новообухівському шосе, за 30 км від Києва. Відео з місця події розмістив на своєму YouTube-каналі Сергій Грішин. 

"Новообухівське шосе 30 км від Києва, фура влетіла в 309 маршрутку", - написав він. 

Інформації щодо постраждалих наразі немає. 

Зазначимо, 309 маршрутка курсує із міста Обухів до станції метро Видубичі (Київ).

Нагадаємо, у середу, 26 грудня, на автодорозі Київ-Бориспіль біля села Щасливе зіткнулись маршрутний автобус та вантажівка, в результаті аварії постраждали 8 людей. Водій автобусу "Еталон", виїжджаючи від зупинки громадського транспорту в напрямку Києва, не надав перевагу в русі автомобілю "ДАФ", який рухався в попутному напрямку. 

РБК-Україна повідомляло, що 24 грудня близько 8.00 години ранку у селі Лукашівка Вінницької області зіткнулись мікроавтобус Ford Transit з автобусом Van Hool, в результаті аварії постраждали четверо людей.

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