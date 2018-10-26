Лукашенко: Білорусь готова включитися в конфлікт між Україною і РФ

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.ua)

Лукашенко заявив, що "цю проблему повинні вирішити три слов'янські народи"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готова включитися в конфлікт між Україною і Російською Федерацією для його вирішення. Про це він заявив у ході виступу на Форумі регіонів в Гомелі, передає кореспондент РБК-Україна.

Лукашенко наголосив на важливості припинення війни на Донбасі, зазначивши, що не можна залишити вирішення конфлікту межну країнами дітям.

"Питання війни в Україні останнім часом політизується... Зовсім поруч, у нашого порога, у наших братів гинуть люди. Конфлікту начебто немає кінця. Мета одна, і я це знаю по президенту України і, скажу відверто, за багатьма залученим в цей конфлікт - мета припинити цю війну, мета - зберегти єдину і неподільну Україну. Не можна цю проблему залишити нашим дітям для вирішення. Це буде злочин перед тими, хто прийде після нас. І тут мало домовитися Росії і Україні. Можна домовитися, але цього мало. Втрачена довіра один до одного. Що б бути абсолютно однозначним. Наша позиція. Позиція Білорусі. Ми готові включитися в цей конфлікт там, де складно і де немає тієї довіри, яка має бути", - сказав він.

При цьому, Лукашенко додав, що Білорусь готова працювати тільки в рамках домовленості України і Росії. Він зазначив, що війни завжди закінчуються і закликав закінчити "ці конфлікти і війни" швидше.

"Ми готові це зробити тільки заради миру. Цю проблему повинні вирішити ми - три слов'янські народи. Це наша проблема. Ні європейці, ні американці, ні хтось інший... Це ми повинні вирішити цю проблему, щоб вона не була заморожена за прикладом інших колись гарячих точок на пострадянському просторі. Білорусь готова працювати тільки в рамках домовленості України і Росії. Двох президентів. Запам'ятайте, ми не напрошуємося на роль миротворця або посередника. Я це ненавиджу. Я не припускаю ніякого посередництва і ніякої миротворчості з боку Білорусі поза бажанням двох президентів бути не може і не буде. Якщо потрібно включити Білорусь в цей процес - ми будемо діяти в розрізі домовленостей двох держав, щоб на сході України був мир. Росіяни і українці нам не чужі. Це рідні наші люди. Конфлікт не за тисячу кілометрів", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні в Гомелі проходить перший Форум регіонів, участь в якому беруть Лукашенко і президент України Петро Порошенко.

В рамках форуму вже відбулася зустріч Порошенка і Лукашенка в форматі "тет-а-тет", на якій глава української держави заявив про довіру між країнами, а також про важливість того, щоб РФ не використовувала кордон України та Білорусі для нападу.