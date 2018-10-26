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Україна в неділю переходить на зимовий час

Новини » Суспільство    26.10.2018 - 09:44
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Стрілки годинника слід перевести на одну годину назад

В ніч на неділю, 28 жовтня, Україна перейде на зимовий час: 04:00 ранку стрілки годинника слід перевести на одну годину назад. Переведення годин регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Згідно з постановою, годинник українці переводять двічі на рік: в останню неділю березня о 3:00 на 1:00 вперед і в останню неділю жовтня о 4:00 на 1:00 назад.

Літній і зимовий порядок обчислення часу вперше був введений у Великобританії в 1908 році для економії і більш раціонального розподілу електроенергії протягом доби. У СРСР перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався з 1981 року. В даний час понад 110 країн світу переходять на літній і зимовий час.

Єврокомісія пропонує припинити практику переходу на літній і зимовий час у країнах-членах ЄС, починаючи з 2019 року. Але рішення поки не прийнято.

Відзначимо, в 2011 році Верховна Рада намагалася скасувати переведення годинників на зимовий час в Україні, але під тиском громадськості прийняту постанову було скасовано.

Нагадаємо, раніше Styler писав, як перехід на зимовий час відіб'ється на організмі і як уберегтися від негативного впливу.

Особливий вплив переходу на зимовий час зазвичай почуваються люди похилого віку, які страждають хронічними захворюваннями. Велика тривалість темного часу доби може призвести до депресії, загострити стреси, особливо, у самотніх людей.

У здорової людини період адаптації після переведення стрілок годинника триває протягом декількох днів.

Дотримання режиму дня, контроль освітлення в кімнаті, дотримання режиму харчування, вживання вітамінів, а також фізична активність і прогулянки на свіжому повітрі допоможуть легше пройти період адаптації.

 

У ніч на 27 березня Україна перейшла на літній час
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