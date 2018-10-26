Справа "Ощадбанку": за сина нардепа Березкіна та 5 підозрюваних внесли заставу

Застава також була внесена за тих підозрюваних працівників "Креативу", які є клієнтами Equity
За підозрюваного у заволодінні коштами "Ощадбанку" сина депутата Верховної ради Станіслава Березкіна Максима внесли заставу. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Віталій Кравець.
За його словами, сьогодні також була внесена застава за тих підозрюваних працівників "Креативу", які є клієнтами Equity.
"За Березкіна вже внесли заставу. А також сьогодні застава була внесена за тих підозрюваних працівників "Креативу", які є клієнтами Equity", - зазначив прокурор.
Відповідно, йдеться про шість осіб: екс-директора ТОВ ЗМЖ Сергія Тимченка, керівника ЗАТ "Креатив" Олександра Бойка, Оксану Сікорську, Віталія Пустовіта, екс-головного бухгалтера Тетяну Слюсаренко та сина нардепа.
Нагадаємо, раніше глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що суд заарештував десять підозрюваних у заволодінні коштами "Ощадбанку" з альтернативою внесення застави.
Раніше РБК-Україна писало, що суд узяв під варту сина народного депутата Станіслава Березкіна Максима.
Додамо, Солом'янський райсуд Києва у четвер, 25 жовтня, взяв під варту заступника голови правління "Ощадбанку" Ірину Земцову.