Справа "Ощадбанку": за сина нардепа Березкіна та 5 підозрюваних внесли заставу

Фото: Максим Березкін (Latifundist.com)

Застава також була внесена за тих підозрюваних працівників "Креативу", які є клієнтами Equity

За підозрюваного у заволодінні коштами "Ощадбанку" сина депутата Верховної ради Станіслава Березкіна Максима внесли заставу. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Віталій Кравець.

За його словами, сьогодні також була внесена застава за тих підозрюваних працівників "Креативу", які є клієнтами Equity.

"За Березкіна вже внесли заставу. А також сьогодні застава була внесена за тих підозрюваних працівників "Креативу", які є клієнтами Equity", - зазначив прокурор.

Відповідно, йдеться про шість осіб: екс-директора ТОВ ЗМЖ Сергія Тимченка, керівника ЗАТ "Креатив" Олександра Бойка, Оксану Сікорську, Віталія Пустовіта, екс-головного бухгалтера Тетяну Слюсаренко та сина нардепа.

Нагадаємо, раніше глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що суд заарештував десять підозрюваних у заволодінні коштами "Ощадбанку" з альтернативою внесення застави.

Раніше РБК-Україна писало, що суд узяв під варту сина народного депутата Станіслава Березкіна Максима.

Додамо, Солом'янський райсуд Києва у четвер, 25 жовтня, взяв під варту заступника голови правління "Ощадбанку" Ірину Земцову.