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Підсумки дня: 26 лютого

Новини » Інше    26.02.2019 - 18:25

Підсумки дня: 26 лютого

•Київський районний суд Харкова сьогодні, 26 лютого, оголосив вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову по справі смертельного ДТП на вулиці Сумській в центрі міста. Дронову і Зайцевій дали по 10 років позбавлення волі

•"Батьківщина" разом з іншими фракціями в парламенті розпочинає процедуру імпічменту президента Петра Порошенка "за державну зраду, сприяння ворогу та торгівлю на крові з країною-окупантом"

•Печерський районний суд міста Києва у ніч на 26 лютого заарештував на один місяць колишнього начальника Генштабу Збройних сил України Володимира Заману

•Згідно з журналістським розслідуванням, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор з другом та чинний директор "Укроборонпрому" Павло Букін є учасниками схеми з розкрадань в оборонному комплексі України

•Поліція Одеси на в'їзді до міста затримала автобуси з озброєними людьми

•Президент США Дональд Трамп прибув у В'єтнам на другий саміт американського лідера з північнокорейським колегою Кім Чен Ином

•MARUV не поїде на Євробачення 2019 від України. Цей факт не залишився непоміченим у Росії. Так, тамтешні зірки, артисти і продюсери критикують українців і вважають себе "більш людяними"

•Починаючи з 1 квітня, змінюється принцип фінансування програми "Доступні ліки", за якою пацієнт отримує ліки в аптеках за рецептом безкоштовно або із невеликою доплатою

•В Ісаакієвському соборі Санкт-Петербурга церковний хор заспівав про ядерний удар по Вашингтону

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