Тимошенко оголосила про початок процедури імпічменту президента

Фото: фракція "Батьківщини" у Верховній раді (ba.org.ua)

Процедуру імпічменту президента Порошенка розпочинає "Батьківщина" з іншими фракціями

"Батьківщина" разом з іншими фракціями в парламенті розпочинає процедуру імпічменту президента Петра Порошенка "за державну зраду, сприяння ворогу та торгівлю на крові з країною-окупантом". Про це заявила з парламентської трибуни лідер фракції Юлія Тимошенко, коментуючи журналістське розслідування щодо розкрадання оборонної галузі.

"Ми вважаємо, що оприлюднені журналістами-розслідувачами факти підпадають під статтю 111 ККУ – державна зрада, яка умисно вчинена громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цінності, недоторканності, обороноздатності, державній і економічні безпеці України. Це сприяння ворогу, знищення української армії, сприяння країні-окупанту в захопленні нашої країни, що є підсудною справою", – наголосила політик.

Вона зауважила, що зібрані за кілька років журналістами-розслідувачами докази беззаперечно доводять – президент та його оточення через Ленінську кузню Порошенка контрабандно завозили до України запасні частини із Російської Федерації із "відкатами" та за завищеними у 2-4 рази цінами. І ці зіпсовані частини із країни-агресора постачали для українських оборонних заводів і встановлювали на українську воєнну техніку.

"Цим підривалась обороноздатність країни, руйнувались застосовані проти Російської Федерації санкції, і головне, що на чолі цієї піраміди стояв чинний президент України Петро Порошенко", – сказала Тимошенко.

"Торгівлею на крові" під прикриттям патріотичних гасел глава держави заробляв мільярди гривень на горі нашого народу і "нищив" Україну, заявила лідер фракції.

Також Тимошенко закликала "всіх без винятку народних депутатів, які мають честь і совість, поставити на місце всі організовані злочинні угрупування".

Як писало РБК-Україна, згідно з журналістським розслідуванням, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор з другом та чинний директор "Укроборонпрому" Павло Букін є учасниками схеми з розкрадань в оборонному комплексі України.