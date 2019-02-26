Під Одесою затримали автобуси з озброєними людьми

Фото: поліція зупинила автобуси з озброєними людьми (facebook.com/gunp.odessa)

Поліції раніше повідомили, що з Києва до Одеси виїхали два автобуси з озброєними людьми

Поліція Одеси на в'їзді до міста затримала автобуси з озброєними людьми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook обласної поліції.

Повідомляється, що др поліції надійшло повідомлення про те, що з Києва в напрямку Одеси виїхали два автобуси з озброєними людьми. Для перевірки даної інформації на в'їзд до Одеси прибули бійці батальйону поліції особливого призначення та підрозділи тактико-оперативного реагування.

"Правоохоронцями проводяться превентивні заходи, спрямовані на недопущення дестабілізації оперативної обстановки в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Одесі на акції проти будівництва кінологічного майданчика затримували активістів місцевого "Автомайдану".

Раніше також повідомлялося, що в Донецькій області затримали банду за розбійні напади на "валютників". Учасники банди стежили за ними, встановлювали місця обміну валют, клієнтську базу, після чого заманювали їх у безлюдні місця під приводом обміну великої суми коштів та нападали на валютників.