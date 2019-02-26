Суд заарештував екс-главу Генштабу ЗСУ Заману

Фото: Володимир Замана (УНІАН)

Володимира Заману заарештували на один місяць

Печерський районний суд міста Києва у ніч на 26 лютого заарештував на один місяць колишнього начальника Генштабу Збройних сил України Володимира Заману. Відповідне рішення ухвалив суддя В'ячеслав Підпалий, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, суд постановив обрати щодо Замани запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 27 березня 2019 року.

Раніше прокурори в залі суду заявили, що екс-начальник Генштабу ЗСУ Володимир Замана, діючи в змові з екс-президентом України, нині засудженим Віктором Януковичем, вчинив державну зраду.

Нагадаємо, у понеділок правоохоронці затримали колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил України Володимира Заману. Як писало РБК-Україна пізніше, йому вручили підозру у вчиненні державної зради.

Додамо, що генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що Замана протягом 2012-2014 років розформував 70 військових частин та з'єднань. Луценко підкреслив, що в цей період Замана особисто скоротив склад Збройних сил України більше, ніж передбачалося законом.