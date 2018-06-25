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У Києві викрали сина фінансового аташе Лівії

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 16:51
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Андрій Коваль)
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Андрій Коваль)

Сьогодні в Києві викрали громадянина Республіки Лівія

У Києві сьогодні, 25 червня, викрали громадянина Республіки Лівія. Про це повідомили джерела РБК-Україна в посольстві Республіки Лівії в Україні.

Так, у посольстві повідомили, що постраждалий є сином фінансового аташе.

"Так, викрали сина нашого бухгалтера Мухаммеда", - розповіло джерело в посольстві.

Також у посольстві додали, що офіційна інформація з цього приводу з'явиться завтра.

Нагадаємо, в лютому 2018 року у Києві був введений план "Перехоплення" по затриманню двох автомобілів Porsche Cayenne через викрадення чоловіка та 4 млн гривень.

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Теги публікації: Київ, Ливия, похищение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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