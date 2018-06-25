Сійярто: Будапешт наполягає на офіційному статусі для угорської мови

Будапешт розуміє прагнення України зменшити вплив РФ, однак не хоче, щоб це відобразилося на угорській громаді

Угорщина буде чинити опір у випадку, якщо новий український закон про мови, який ухвалять на зміну скасованому закону "Ківалова - Колесніченка", не дасть угорській мові статус офіційної. Про це голова Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сказав у інтерв’ю виданню "Європейська правда".

"Є фундаментальний принцип, з якого ми виходимо: за міжнародним правом, вже надані меншинам права не можуть зменшуватися. І якщо до цього наявність 10% угорців у населеному пункті чи в районі дозволяла визначати мову цієї меншини офіційною, а новий закон підніме цю планку до 33% - то, звичайно ж, ми будемо опиратися", - заявив міністр.

За словами Сійярто, Будапешт розуміє прагнення української влади зменшити російський вплив, у тому числі шляхом ухвалення відповідного закону про мову, однак країна не згодна з тим, щоб це відобразилось на угорській громаді.

"У мене одне питання: якщо йдеться про російську мову, то як у цій картині з’явилися ми, угорці? Ми хочемо забратися звідти! Таке враження, що Угорщина просто потрапила під роздачу! Але у будь-якому разі - чи це "супутні руйнування", чи це так і планувалося - ваші дії б’ють по нас", - зазначив голова МЗС Угорщини.

Нагадаємо, речник уряду Угорщини Золтан Ковач заявив, що у Будапешті вважають нещодавнє рішення Конституційного суду України про визнання неконституційним закону про засади мовної політики "ще одним внеском у законодавчу невизначеність" та "загрозою для угорської меншини".