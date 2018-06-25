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Президент ПАРЄ засудив напад на ромів під Львовом

НовиниПолітика    25.06.2018 - 09:51
Фото: Мікеле Ніколетті (flickr.com/parliamentaryassembly)
Фото: Мікеле Ніколетті (flickr.com/parliamentaryassembly)

Ніколетті закликав владу України розслідувати насильство щодо ромів

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Мікеле Ніколетті засудив напад на поселення ромів під Львовом. Про це йдеться в повідомленні на сайті ПАСЕ.

Ніколетті зазначив, що вражений і рішуче засуджує "расистський напад". Він також висловив співчуття родині та близьким загиблого в результаті нападу на ромів. Ніколетті також закликав Україну розслідувати насильство щодо ромів.

Нагадаємо, 23 червня група невідомих в масках на околиці Львова напала на табір, в якому проживали роми. В результаті нападу одна особа загинула, ще четверо травмовані. Поліція затримала сімох причетних до нападу. Затриманими є жителі Львова у віці 16-17 років. Крім того, поліцейські встановили та затримали 20-річного організатора нападу. Передбачається, що всі вони є членами організації неонацистів "Твереза і зла молодь".

 

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Теги публікації: ПАРЄ, Львів, ромы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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