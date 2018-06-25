Президент ПАРЄ засудив напад на ромів під Львовом

Ніколетті закликав владу України розслідувати насильство щодо ромів

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Мікеле Ніколетті засудив напад на поселення ромів під Львовом. Про це йдеться в повідомленні на сайті ПАСЕ.

Ніколетті зазначив, що вражений і рішуче засуджує "расистський напад". Він також висловив співчуття родині та близьким загиблого в результаті нападу на ромів. Ніколетті також закликав Україну розслідувати насильство щодо ромів.

Нагадаємо, 23 червня група невідомих в масках на околиці Львова напала на табір, в якому проживали роми. В результаті нападу одна особа загинула, ще четверо травмовані. Поліція затримала сімох причетних до нападу. Затриманими є жителі Львова у віці 16-17 років. Крім того, поліцейські встановили та затримали 20-річного організатора нападу. Передбачається, що всі вони є членами організації неонацистів "Твереза і зла молодь".