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Інтерв'ю

За нападом на ромів у Львові може стояти Росія, - Грицак

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 13:49
Фото: Василь Грицак (УНІАН)
Фото: Василь Грицак (УНІАН)

Глава СБУ не виключає зв'язок між нападниками на поселення ромів і РФ

За нападом на поселення ромів у Львові може стояти Російська Федерація. Про це в коментарі журналістам після брифінгу повідомив Василь Грицак, передає кореспондент РБК-Україна.

"Цей злочин розслідується співробітниками Служби безпеки. Там загинув чоловік, майже 10 людей поранені. За цим може стояти Росія. Кілька днів тому ми попередили терористичний акт у Харкові. Це може робитися для розпалювання міжнаціональної ворожнечі", - зазначив Грицак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за напад на поселення ромів затримані дев'ять учнів львівських шкіл.

23 червня група невідомих в масках на околиці Львова напала на табір, в якому проживали роми. В результаті нападу одна особа загинула, ще четверо травмовані. Затриманими є жителі Львова у віці 16-17 років. Передбачається, що всі вони є членами організації неонацистів "Твереза і зла молодь".

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Теги публікації: Служба безпеки України, нападение, Василий Грицак, ромы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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