За нападом на ромів у Львові може стояти Росія, - Грицак

Глава СБУ не виключає зв'язок між нападниками на поселення ромів і РФ

За нападом на поселення ромів у Львові може стояти Російська Федерація. Про це в коментарі журналістам після брифінгу повідомив Василь Грицак, передає кореспондент РБК-Україна.

"Цей злочин розслідується співробітниками Служби безпеки. Там загинув чоловік, майже 10 людей поранені. За цим може стояти Росія. Кілька днів тому ми попередили терористичний акт у Харкові. Це може робитися для розпалювання міжнаціональної ворожнечі", - зазначив Грицак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за напад на поселення ромів затримані дев'ять учнів львівських шкіл.

23 червня група невідомих в масках на околиці Львова напала на табір, в якому проживали роми. В результаті нападу одна особа загинула, ще четверо травмовані. Затриманими є жителі Львова у віці 16-17 років. Передбачається, що всі вони є членами організації неонацистів "Твереза і зла молодь".