ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Підсумки дня: 25 лютого

Новини » Інше    25.02.2019 - 18:45

Підсумки дня: 25 лютого

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому начальнику Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) Володимиру Заману у вчиненні державної зради

Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) і співачка MARUV, яка перемогла в національному відборі на Євробачення 2019, не дійшли згоди щодо участі у пісенному конкурсі 

В рамках індексації з 1 березня запроваджуються додаткові виплати пенсіонерам. Пенсіонери отримають два транши

Якби президентські вибори в Україні відбувалися середині лютого, найвищі шанси вийти до другого туру мали б Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко

Дочка прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова Єлізавета працює стажером у Європейському парламенті і має безперешкодний доступ до низки документів Євросоюзу. Про це йдеться в розслідуванні журналістів "Радіо Свобода"

Кримський міст, побудований окупантами, потрапив в епіцентр нового скандалу. Відомий український мостобудівник Георгій Росновський розповів, що грандіозна споруда побудована за найдешевшим проектом, а його спорудження потрібно було в основному для відмивання грошей

Петро Порошенко на минулих вихідних відвідав Львівську область, де поспілкувався з жителями Червонограда. Під час виступу на Вічевій площі в Червонограді, президент України різко осадив провокатора (відео)

В секонд-хенді Дніпра в день завозу товару натовп виламав двері та розбив вікна. Після відкриття секонд-хенду люди кинулися у приміщення, змітаючи все на своєму шляху

Сьогодні, 25 лютого, відбулася церемонія нагородження кінопремії Оскар, яка пройшла в Лос-Анджелесі. Кіноакадемія вручила 24 статуетки 

Новини України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся