Підсумки дня: 25 лютого

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому начальнику Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) Володимиру Заману у вчиненні державної зради

Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) і співачка MARUV, яка перемогла в національному відборі на Євробачення 2019, не дійшли згоди щодо участі у пісенному конкурсі

В рамках індексації з 1 березня запроваджуються додаткові виплати пенсіонерам. Пенсіонери отримають два транши

Якби президентські вибори в Україні відбувалися середині лютого, найвищі шанси вийти до другого туру мали б Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко

Дочка прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова Єлізавета працює стажером у Європейському парламенті і має безперешкодний доступ до низки документів Євросоюзу. Про це йдеться в розслідуванні журналістів "Радіо Свобода"

Кримський міст, побудований окупантами, потрапив в епіцентр нового скандалу. Відомий український мостобудівник Георгій Росновський розповів, що грандіозна споруда побудована за найдешевшим проектом, а його спорудження потрібно було в основному для відмивання грошей

Петро Порошенко на минулих вихідних відвідав Львівську область, де поспілкувався з жителями Червонограда. Під час виступу на Вічевій площі в Червонограді, президент України різко осадив провокатора (відео)

В секонд-хенді Дніпра в день завозу товару натовп виламав двері та розбив вікна. Після відкриття секонд-хенду люди кинулися у приміщення, змітаючи все на своєму шляху

Сьогодні, 25 лютого, відбулася церемонія нагородження кінопремії Оскар, яка пройшла в Лос-Анджелесі. Кіноакадемія вручила 24 статуетки