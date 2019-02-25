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Екс-начальника Генштабу ЗСУ підозрюють в держзраді

Новини » Суспільство    25.02.2019 - 14:36
Екс-начальника Генштабу ЗСУ підозрюють в держзраді
Фото: Володимир Замана (Уніан)

Обрання запобіжного заходу щодо Замани буде відкритим

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому начальнику Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) Володимиру Заману у вчиненні державної зради. Про це заявив на брифінгу головний військовий прокурор Анатолій Матіос, повідомляє РБК-Україна.

Прокурор зазначив, що обрання запобіжного заходу щодо Замани буде відкритим.

"Розслідування завершилося оголошенням підозри колишньому начальнику Генштабу. Замана підозрюється у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 111 "держзрада", - повідомив Матіос.

Матіос зазначив, що сьогодні почнеться розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу, який з санкції статті 111 передбачає безальтернативний арешт. Судове засідання відбудеться о 15:00 в Печерському районному суді Києва.

"Ми сподіваємося, що розслідуючи епізоди, в яких підозрюється генерал-полковник Замана, ми зможемо максимально наблизитись до тих реалій, які відбувалися, підстави і причини захоплення Криму, а також окупації частин Донецької і Луганської областей", - зазначив прокурор.

Раніше повідомлялося, що в понеділок, 25 лютого 2019 року, був затриманий екс-начальник Генерального штабу Збройних сил України Володимир Замана.

Нагадаємо, раніше в Службі безпеки України заявляли, що викрили агентурну мережу Генштабу збройних сил РФ, які планували заходи щодо дестабілізації в Україні. Встановлено, що вони були завербовані кадровим співробітником Генштабу ВС РФ у Севастополі. Крім того, затримані неодноразово виїжджали в аннексированный Крим для проведення агентурних зустрічей.

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Новини України Збройні сили УкраїниГенштабдержзрада
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