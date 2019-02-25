Дочка прес-секретаря Путіна працює в Європарламенті, - розслідування

Фото: Єлизавета Пєскова (facebook com liz peskova)

Пєскова зареєстрована стажером в офісі французького євродепутата Емеріка Шопрада

Дочка прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова Єлізавета працює стажером у Європейському парламенті і має безперешкодний доступ до низки документів Євросоюзу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на розслідування журналістів "Радіо Свобода".

Так, Пєскова офіційно зареєстрована стажером в офісі французького євродепутата Емеріка Шопрада, який публічно підтримував анексію українського Криму Росією в 2014-му. Зокрема, її дані зазначені у відкритому доступі на сторінці Шопрада на сайті Європарламенту.

Євродепутат у відповідь на запит "Радіо Свобода" підтвердив, що в його команді справді працює дочка Пєскова, і зазначив, що це вже її друге стажування в ЄП.

"Пані Пєскова, безумовно, дочка важливої у Російській Федерації персони, але як студент, вона має не менше прав, ніж інші молоді люди, що проходять стажування як частину їхнього навчання", - підкреслив Шопрад.

За його словами, донька прес-секретаря Путіна наразі не веде професійної діяльності у Росії, ні в приватних, ні в державних інституціях.

"Відповідно, тут не може бути конфлікту інтересів у виконанні мого мандату депутата Європейського Парламенту", - пояснив євродепутат.

Шопрад є членом комітету з закордонних справ Європарламенту, а також підкомітету з питань безпеки і оборони. Крім того, він є делегатом у комітеті парламентського співробітництва ЄС-Росія.

Євродепутат від найбільшої парламентської групи - правоцентристської Європейської народної партії Сандра Калнієте вважає, що затвердження Пєскової на роботу стажером є "недбалістю".

"Це порушення загальних правил безпеки Європейського парламенту", - підкреслила парламентар.

Видання наголошує, що в якості стажера донька прес-секретаря Путіна має безперешкодний доступ до будівель Європарламенту як в Брюсселі, так і в Страсбурзі. Вона також може відвідувати засідання усіх комітетів та інші зустрічі. Крім того, Пєскова має доступ як до внутрішньої комп’ютерної мережі Європейського парламенту, і до внутрішньої мережі євродепутата.

Так, стажери в Європарламенті отримують зарплату з бюджета євродетутата. Однак зараз евідомо, скільки отримує Пєскова, і чи платять їй взагалі.

Нагадаємо, у серпні 2017 року Пєскова потрапила в "Чистилище" українського центру "Миротворець". "Чорний список" росіянка поповнила через приїзд в окупований Севастополь.

Також повідомлялося, що Єлизавета Пєскова, яка вже сім років проживає в Парижі, не збирається повертатися до Росії.